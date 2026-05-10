İsrail Başsavcısı\'ndan Gofman\'a İtiraz

10.05.2026 17:40
Başsavcı Baharav-Miara, Gofman'ın Mossad Direktörlüğü'ne atanmasına ahlaki gerekçelerle itiraz etti.

İSRAİL Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Roman Gofman'ın Mossad Direktörlüğü'ne atanmasına itiraz ettiği bildirildi.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Roman Gofman'ın 'ahlaki kusur' gerekçesiyle dış istihbarat servisi Mossad Direktörü olarak atanmasına itiraz etti. İsrail basını, Gofman'ın atanmasına ilişkin dilekçelerin ele alınması öncesinde Baharav-Miara'nın, itiraz dilekçesini İsrail Yüksek Mahkemesi'ne sunduğunu duyurdu.

Başsavcı, mevcut Mossad Direktörü David Barnea'dan Gofman'a ilişkin aldığı mektubu ve gizli belgeleri dosyaya eklemesi tavsiyesinde bulundu. Baharav-Miara dilekçesinde, reşit olmayan İsrailli Uri Elmakias'ın kullanıldığı olayın 'Gofman'ın dürüstlüğüne ve Mossad Direktörlüğü görevine atanmasına gölge düşürdüğünü' belirtti.

Gofman'ın atanmasına ilişkin usulsüzlükler olduğunu da vurgulayan Başsavcı Baharav-Miara, atamadaki 'temel ve ahlaki kusurlar' nedeniyle Netanyahu'nun Gofman'ın atanmasına ilişkin kararına mahkemenin müdahaleden kaçınmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Kaynak: DHA

