Koğuştaki kadın askerlerin dans görüntüleri Savunma Bakanlığı'nı harekete geçirdi - Son Dakika
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Koğuştaki kadın askerlerin dans görüntüleri Savunma Bakanlığı'nı harekete geçirdi

28.10.2022 21:46

İsrail'de askerlik görevi yapan kadınların koğuşta çektikleri dans görüntüleri ülkeyi karıştırdı. Bu tarz görüntülerin paylaşılmasını yasaklama tartışmalarını beraberinde getirirken Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Erkeklerin yanı sıra kadınların da askerlik yaptığı İsrail'de askeri görevlerini yapmak üzere teslim olan bir grubun koğuştaki dans görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

TARTIŞMA YARATTI

Kısa sürede milyon kez izlenen video viral oldu.Görüntülerin ülke dışına çıkarak dünya çapında konuşulması İsrail'de çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

SAVUNMA BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bazı İsrailliler bu tarz görüntülerin yayılmasını engellemek için çeşitli yasakların gelmesini savundu. Tartışmalar sonrası Savunma Bakanlığı, olayla ilgili inceleme başlattı.

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İsrail, Ordu, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koğuştaki kadın askerlerin dans görüntüleri Savunma Bakanlığı'nı harekete geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koğuştaki kadın askerlerin dans görüntüleri Savunma Bakanlığı'nı harekete geçirdi - Son Dakika
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