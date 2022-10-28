Erkeklerin yanı sıra kadınların da askerlik yaptığı İsrail'de askeri görevlerini yapmak üzere teslim olan bir grubun koğuştaki dans görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Kısa sürede milyon kez izlenen video viral oldu.Görüntülerin ülke dışına çıkarak dünya çapında konuşulması İsrail'de çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.
Bazı İsrailliler bu tarz görüntülerin yayılmasını engellemek için çeşitli yasakların gelmesini savundu. Tartışmalar sonrası Savunma Bakanlığı, olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Dünya › Koğuştaki kadın askerlerin dans görüntüleri Savunma Bakanlığı'nı harekete geçirdi - Son Dakika