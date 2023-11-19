 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'de Filistinli mahkumun ölümü üzerine hapishanede isyan çıktı - Son Dakika

İsrail'de Filistinli mahkumun ölümü üzerine hapishanede isyan çıktı

İsrail'de bir Filistinli mahkumun daha şüpheli ölümü üzerine, Ohalei Keidar Hapishanesi'nde isyan çıktı. Filistinli tutukluların yatak ve kıyafetlerini ateşe verdiği isyanda, gardiyanlar yangınları söndürmeyi ve koğuşların kontrolünü ele geçirmeyi başardı. İsrail hapishanelerinde artan şüpheli ölümler ve işkence iddiaları nedeniyle Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail yönetimini sorumlu tuttu.

İsrail\'de Filistinli mahkumun ölümü üzerine hapishanede isyan çıktı
19.11.2023 12:09

İsrail'de bir Filistinli mahkumun daha şüpheli ölümü üzerine, hapishanede isyan çıktığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılar düzenlemeye başladığı 7 Ekim'den bu yana hapishanelerde hayatını kaybeden Filistinli mahkumların sayısının 6'ya yükselmesi, İsrail'in güneyindeki bir hapishanede isyana yol açtı.

İsrail Hapishaneler İdaresi, yaptığı açıklamada, Ohalei Keidar Hapishanesinde isyan çıktığını ve bu nedenle acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Filistinli tutukluların yatak ve kıyafetlerini ateşe verdiği belirtilen açıklamada, gardiyanların bir süre sonra yangınları söndürmeyi ve koğuşların kontrolünü ele geçirmeyi "başardığı" ifade edildi.

Açıklamada, bir gardiyanın dumandan etkilenerek hafif yaralandığı da kaydedildi.

İsrail hapishanelerinde artan şüpheli ölümler ve işkence iddiaları

İsrail'in Necef Çölü'nde yer alan Ketziot Hapishanesinde Filistinli bir mahkumun bugün öldüğü duyurulmuştu.

İsrail Hapishaneler İdaresinden yapılan açıklamada, 2005'ten bu yana tutuklu olan 38 yaşındaki Filistinli Sair Semih Ebu Asab'ın hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Hapishane İdaresi, mahkumun ölüm nedenine ilişkin bilgi vermezken, "konunun araştırılacağını" açıklamakla yetinmişti.

Fetih Hareketi'ne bağlı olan Ebu Asab, cinayet girişiminde bulunmak suçlamasıyla 25 yıl hapse mahkum edilmişti ve 2005'ten bu yana tutuklu bulunuyordu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli mahkumların sayısı 6'ya yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti, Ebu Asab'ın ve diğer mahkumların şüpheli ölümünden İsrail yönetimini sorumlu tuttu.

Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin 7 Ekim'den bu yana "Filistinli mahkumlara karşı işkence ve kötü muamelenin yanı sıra sistematik ve önceden tasarlanmış suikastler" düzenlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Necef Çölü bölgesindeki İsrail hapishanesinden tahliye edilen tutukluların ifadelerinden elde edilen bilgilere dayanarak, son dönemde İsrail hapishanelerindeki işkence ve kötü muamele uygulamaları sonucu yüzlerce mahkumun çeşitli yaralanmalara maruz kaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de Filistinli mahkumun ölümü üzerine hapishanede isyan çıktı - Son Dakika


Son Dakika
13:55 İsmail Kartal, eleştirilerin hedefinde olan yıldız futbolcuya destek oldu
13:02 Uludağ'da Kar Kalınlığı 50 Santimi Aştı; Araçların Zincirsiz Çıkışına İzin Verilmiyor
12:55 Son idman öncesi fitili ateşledi! İsmail Kartal'ın takımdan tek bir isteği var
12:57 Manisa'da esrarengiz olay! Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
12:43 Günden güne eriyen Ata Demirer'in son haline beğeni yağdı
12:31 Zonguldak'ta güçlü fırtınanın etkisiyle karaya vuran kuru yük gemisi ikiye bölündü
11:49 Fena yüklendiler! Alman basını, hem oyunculara hem de Nagelsmann'a verip veriştirdi
11:19 Didem Kınal, Mehmet Ali Erbil'i yerden yere vurdu: Teneşir paklar
11:13 Uyuşturucunun etkisiyle çırılçıplak soyunan kadın havalimanını birbirine kattı
10:55 İstanbul'da fırtına! Şile'de dere taştı, Beykoz'da ağaç devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2023 14:17:15. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Filistinli mahkumun ölümü üzerine hapishanede isyan çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement