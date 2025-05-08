İsrail\'de \'Körfez Gate\' skandalı! Netanyahu\'nun danışmanı tutuklandı

İsrail'de siyasi ve güvenlik çevrelerini sarsan "Körfez Gate" skandalında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Yonatan Urich'in tutuklandığı öğrenildi.

İsrail, Başbakan Netanyahu'nun çevresinde yer alan isimlerin karıştığı Körfez Gate skandalı ile çalkanırken; kritik bir gelişme yaşandı.

NETANYAHU'NUN DANIŞMANI TUTUKLANDI

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı ve eski Mossad mensubu Yonatan Urich, tutuklandı.

Aynı soruşturmada adı geçen Eli Feldstein'in ise serbest bırakıldığı ancak ev hapsi uygulamasının devam ettirildiği bildirildi.

SUÇLAMALAR KRİTİK

İsrail Başsavcılığı, her iki isme "yabancı bir ajanla temas", "rüşvet alma", "göreve ihanet" ve "kara para aklama" gibi ciddi suçlamalar yöneltti. Ayrıca Urich'in, Başbakanlık Ofisi'nden gizli belgeleri sızdırmakla da suçlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, Urich'in iş birliği yaptığı diğer kişilerle birlikte, Körfez'den bir ülkeden gelen mesajları siyasi kaynaklıymış gibi medyaya servis ettiği ortaya çıktı.