İsrail'e ait İHA Lübnan topraklarına düştü: 2 ölü, 2 yaralı
Dünya

İsrail'e ait İHA Lübnan topraklarına düştü: 2 ölü, 2 yaralı

İsrail\'e ait İHA Lübnan topraklarına düştü: 2 ölü, 2 yaralı
28.08.2025 22:16
Lübnan ordusu, İsrail'e ait bir İHA'nın ülkenin güneyine düştüğünü ve patlama sonucu 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını açıkladı. İHA'nın düştüğü Nakura bölgesine ordu personeli sevk edildi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ülkenin güneyinde istikrarı korumanın bedelini bir kez daha kanla ödediklerini belirtti. İsrail ordusu ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail'e ait bir insansız hav aracı (İHA), Lübnan topraklarına düştü.

İSRAİL'E AİT İHA LÜBNAN TOPRAKLARINA DÜŞTÜ

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İHA'nın ülkenin güneyindeki Nakura bölgesine düştüğü belirtilerek, ordu personelinin bölgeye sevk edildiği ifade edildi.

İNCELEME SIRASINDA PATLAMA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Açıklamada, İHA üzerinde inceleme yapıldığı sırada patlama meydana geldiğini ve 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, yaptığı açıklamada ordunun ülkenin güneyinde istikrarı korumanın bedelini bir kez daha kanla ödediğini ifade ederek, İsrail ile varılan ateşkesin ardından ordu birliklerinin ülkenin güneyine konuşlanmasından bu yana 4'üncü kez ölümcül bir olayın yaşandığını belirtti.

İsrail ordusu, söz konusu olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: İHA

