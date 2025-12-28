İsrail gece yarısı Suriye'yi vurdu - Son Dakika
Dünya

İsrail gece yarısı Suriye'yi vurdu

28.12.2025 08:47
İsrail, Suriye'nin Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine saldırı düzenledi. Saldırı sonrası can kaybı ya da maddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken İsrail'in bu hamlesi 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali anlamına geliyor.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında bulunan Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine saldırı düzenledi.

MAKİNELİ TÜFEKLERLE ATEŞ AÇTILAR

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail güçleri Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine makineli tüfeklerle ateş açtı. Saldırının ardından bölgede herhangi bir can kaybı ya da maddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

TARİHİ ANLAŞMAYI AÇIK AÇIK İHLAL ETTİLER

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

1000'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Suriye, İsrail, Dünya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • 1234 1234:
    katil anlaşmadan ne anlarki bunu abd şimartiyor aynen böyle lamı cimi yok 122 28 Yanıtla
  • Sado Bayar Sado Bayar:
    ingilizin eliyle Yahudiler filistini gasp ettiği günden bu yana bölgede kan göz yaşı yıkım durmuyor Tek çözüm savaşmak ve israil denilen katil korkok sürüsünü yok etmek 88 34 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    anlaşmamı? İsrail'in hiçbir anlaşmaya uymadığını tüm dünya bilir ama kimse müdahele etmez. Yani islam ülkeleri birleşmek zorunda. Yoksa hiçbir anlaşma bu yahudileri bağlamaz. 67 27 Yanıtla
  • osman şahin osman şahin:
    KAFA KESEN DEAŞ VE HTŞ YE SALDIRIDIR ZALİMLER BİRBİRİNİZİ BİTİRİN 58 36 Yanıtla
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    hani dünya liderimizin önünde bütün dünya el pençe duruyordu ne oldu ? hani dünya 5 den büyükdü. 51 28 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
