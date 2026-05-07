İsrail, Hizbullah Komutanına Beyrut\'ta Saldırı Düzenledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordusunun Beyrut'ta bir saldırı gerçekleştirdiğini ve hedefin Hizbullah'ın kıdemli bir komutanı olduğunu açıkladı.

Netanyahu, kendisi ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın, "Hizbullah'ın Radvan Gücü komutanını etkisiz hale getirmek amacıyla Beyrut'ta derhal saldırı düzenlenmesi" talimatı verdiğini söyledi.

Sosyal medya paylaşımında Radvan Gücü'nün "İsrail yerleşimlerine ateş açmaktan ve İsrail askerlerine zarar vermekten sorumlu olduğunu" öne süren Netanyahu, "İsrail'in uzun kolları her düşmana ve katile ulaşacaktır" dedi.

Netanyahu ayrıca, "Bu böyle yapılıyor ve böyle yapılmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

İsrail saldırıları haftalar sonra ilk kez Beyrut'u hedef almış oldu.

Saldırıların hedefinde ise başkentin güney banliyöleri yer aldı.

İnternette paylaşılan görüntüler, Dahiye olarak bilinen bölgede vurulan binanın çevresinde büyük çaplı hasar oluştuğunu gösteriyor.

İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşması yapılmış olsa da Güney Lübnan'da İsrail hava saldırıları sürüyor ve son günlerde aralarında sivillerin de bulunduğu yüzden fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail ise saldırıların, Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etmesine karşılık olarak gerçekleştirildiğini söylüyor.

Hizbullah da Lübnan'ın bazı bölgeleri ile kuzey İsrail'de konuşlu İsrail askerlerine saldırdığını, bunun İsrail'in ihlallerine yanıt olduğunu belirtiyor.

Beyrut'a düzenlenen bu saldırı, çatışmada yeni bir tırmanışa yol açabilir.

İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes 23 Nisan'da üç hafta daha uzatılmıştı.

23 Nisan'da başlayan ve 3 hafta olarak uzatılan ateşkes 6 Mayıs itibarıyla 14'üncü gününde. Başka bir deyişle mevcut takvime göre ateşkesin 13 Mayıs'ta sona ermesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce ateşkes anlaşmasının içeriğine dair şu ayrıntıları paylaşmıştı:

Açıklamada, ateşkesin İsrail tarafından iki taraf arasında "kalıcı bir güvenlik ve barış anlaşmasına yönelik iyi niyetli müzakereleri" mümkün kılmak amacıyla yapılan bir "iyi niyet göstergesi" olduğu da belirtildi.