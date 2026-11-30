İsrail'de Filistinlilere yönelik idam cezasını öngören tartışmalı düzenleme ilk kez bir davada uygulanmaya hazırlanıyor. İsrail askeri savcılığı, Batı Şeria'da bir İsraillinin öldürülmesiyle suçlanan 37 yaşındaki Filistinli Kadri Samara hakkında idam cezası talep edeceğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre askeri savcılık, 20 Eylül 2026'da meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Netanel Shukrun'un ailesine Samara hakkında iddianame hazırlama niyetini iletti. Böylece Mayıs ayında değiştirilen askeri düzenlemenin yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez bir sanık için idam cezası istenmesinin önü açıldı.

SALDIRI YERLEŞİM YAKININDAKİ SU KAYNAĞINDA GERÇEKLEŞTİ

İsrail'in suçlamasına göre olay, 20 Eylül'de Ramallah'ın kuzeyindeki Neve Tzuf (Halamish) yerleşimi yakınlarında bulunan doğal su kaynağında yaşandı.

Fransa ve İsrail çifte vatandaşı olan 48 yaşındaki Netanel Shukrun, Yom Kippur öncesinde küçük oğluyla birlikte doğal su kaynağını ziyaret ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Shukrun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun açıklamasına göre saldırının ardından olay yerine gelen bir güvenlik görevlisi ile saldırgan arasında silahlı çatışma yaşandı. Yaralanan Samara olay yerinden kaçtı. Güvenlik güçleri, daha sonra Ramallah yakınlarındaki bir hastanede Samara'yı yakaladı.

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet ve polis tarafından yaklaşık iki ay sorgulanan Samara'ya kasten öldürme, saldırı sırasında ateş açma ve silah bulundurma suçlamaları yöneltilmesi planlanıyor. İsrail ayrıca Samara'nın Hamas üyesi olduğunu ileri sürüyor.

YENİ YASAYA GÖRE İDAM 90 GÜN İÇİNDE İNFAZ EDİLEBİLECEK

İsrail Meclisi tarafından mart ayında kabul edilen ve mayıs ayında askeri düzenlemeye işlenen yasa, Batı Şeria'da askeri mahkemelerde yargılanan Filistinliler açısından ölüm cezasını belirli ölümcül saldırı suçlarında esas ceza haline getiriyor.

Düzenlemeye göre, İsraillilerin ölümüne neden olan ve terör eylemi kapsamında değerlendirilen saldırılardan mahkûm olan kişiler için idam cezası öngörülüyor. Askeri mahkeme ancak özel koşullar bulunduğuna karar verirse cezayı müebbet hapse çevirebiliyor.

Yasa kapsamında kesinleşen idam kararlarının 90 gün içerisinde asılarak infaz edilmesi hükme bağlanıyor. Kadri Samara hakkındaki davada da savcılığın yeni düzenlemeyi uygulaması bekleniyor.

İSRAİLLİ BAKANLARDAN “TARİHİ ADIM” AÇIKLAMASI

Savcılığın kararına İsrail hükümetinden destek geldi. Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Belirlediğim yeni politika artık fiilen uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise gelişmeyi İsrail devleti açısından “tarihi bir adım” olarak nitelendirdi. Yasanın mimarlarından olan Ben-Gvir, idam cezasının uygulanmasını uzun süredir savunuyordu.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN AYRIMCILIK TEPKİSİ

İsrail'in yeni idam düzenlemesi, uluslararası insan hakları kuruluşlarının sert eleştirilerine neden oldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yasanın uluslararası hukukla bağdaşmadığını, yaşam hakkı ve adil yargılanma ilkeleri açısından ciddi sorunlar barındırdığını belirtmişti.

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi de 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada düzenlemenin Filistinlilere karşı ayrımcılığı derinleştirdiğini savunarak yasanın geri çekilmesini istemişti.

İnsan hakları kuruluşları, düzenlemenin özellikle Batı Şeria'daki Filistinlileri hedef aldığını, İsrailli yerleşimcilerin ise farklı bir hukuk sistemi kapsamında yargılanmasının eşitlik ilkesini zedelediğini belirtiyor.

Kadri Samara hakkındaki iddianamenin sunulmasıyla birlikte, İsrail'in yeni idam düzenlemesinin askeri mahkemelerde nasıl uygulanacağına ilişkin ilk önemli hukuki süreç başlamış olacak.