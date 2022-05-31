İsrail: İran, nükleer soruşturmalardan kaçmak için gizli dokümanları çaldı - Son Dakika
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İsrail: İran, nükleer soruşturmalardan kaçmak için gizli dokümanları çaldı

31.05.2022 13:25
İsrail: İran, nükleer soruşturmalardan kaçmak için gizli dokümanları çaldı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün yaptığı videolu açıklamayla, İran'ın Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (IAEA) belge çaldığını ve bu belgeleri nükleer soruşturmalardan kaçınmak için kullandığını ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün yaptığı videolu açıklamayla, İran'ın Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (IAEA) belge çaldığını ve bu belgeleri nükleer soruşturmalardan kaçınmak için kullandığını ileri sürdü. Bennett, bu iddiasını birkaç yıl önce Iran İstihbaratından elde edilen belgelere dayandırdı.

ABD merkezli medya kuruluşu Wall Street Journal, Çarşamba günü yayınladığı haberinde, İran'ın 20 yıl önce gizli IAEA belgelerine eriştiği ve bu belgelerdeki bilgileri kullanarak İran'ın geçmişteki nükleer silah çalışmalarını örtbas etmek için kullandığını belirtmişti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün yaptığı videolu açıklamayla konuya değinerek bir dizi belge gösterdi. Bennett, bu belgelerin Farsça yazılmış olduğunu ve İran İstihbarat Bakanlığı tarafından 'gizli' olarak damgalandığını ileri sürdü.

NOTU, İRAN ESKİ SAVUNMA BAKANI FAKHRİZADEH'İN YAZDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Söz konusu belgelerin İsrail tarafından birkaç yıl önce ele geçirildiğini ve bazı belgeler üzerinde üst düzey İranlı yetkililerinin el yazısı notlar olduğunu belirten Bennett, bu notların daha önceki Savunma Bakanı Fakhrizadeh'e ait olduğunu öne sürdü. Bennett belge üzerindeki notta "Er ya da geç, onlar (IAEA) bize soracak ve onlara (göstermek için) kapsamlı bir göstermelik hikayeye ihtiyacımız olacak" yazdığını ileri sürdü.


İsrail: İran, nükleer soruşturmalardan kaçmak için gizli dokümanları çaldı
İsrail: İran, nükleer soruşturmalardan kaçmak için gizli dokümanları çaldı
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Kaynak: DHA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail: İran, nükleer soruşturmalardan kaçmak için gizli dokümanları çaldı - Son Dakika


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