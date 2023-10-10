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İsrail Ordusu Gazze Sınırında Kontrolü Sağladığını Açıkladı - Son Dakika

İsrail Ordusu Gazze Sınırında Kontrolü Sağladığını Açıkladı

Son Güncelleme: 10.10.2023 09:29

İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile çatışarak Gazze çevresindeki kasaba ve yerleşim yerlerinin kontrolünü yeniden ele geçirdiğini ve İsrail topraklarında silahlı Filistinli unsurların kalmadığını açıkladı. Çatışma bölgelerinde çok sayıda Kassam Tugayları üyesinin öldürüldüğü belirtilirken, çatışmaların halen devam edip etmediği konusunda bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, "Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladıklarını ve İsrail içinde silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse emin olduklarını" açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile çatışan İsrail askerlerinin, Gazze çevresindeki kasaba ve yerleşim yerlerinin kontrolünü yeniden ele geçirmek için kararlılıkla hareket ettiği ve İsrailli yaralıları tahliye ederken Filistinli unsurların elindeki birçok silaha da el koyulduğu ifade edildi.

"Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladık. İsrail topraklarında silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse eminiz." ifadelerine yer verilen açıklamada, çatışma bölgelerinde çok sayıda Kassam Tugayları unsurunun öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada bölgede Kassam Tugayları ile çatışmaların halen devam edip etmediğine açıklık getirilmedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail Ordusu Gazze Sınırında Kontrolü Sağladığını Açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Ordusu Gazze Sınırında Kontrolü Sağladığını Açıkladı - Son Dakika
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