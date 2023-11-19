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İsrail Ordusu Şifa Hastanesine Baskın Düzenledi - Son Dakika

İsrail Ordusu Şifa Hastanesine Baskın Düzenledi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesine düzenlediği baskının ardından zorla tahliye edilen doktorlar, yaşadıkları zorlu yolculuğu anlattı. İsrail askerlerinin hastanede bulunan insanlara kötü davrandığı, hastaların üzerine sıcak hava püskürttüğü ve bazı hastane odalarını tahrip ettiği ifade edildi. Gazze'deki hükümet ise İsrail'in hastanedeki hastaları sokağa atarak kaderlerine terk ettiğini belirtti.

İsrail Ordusu Şifa Hastanesine Baskın Düzenledi
19.11.2023 11:55

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesine düzenlediği baskının ardından zorla tahliye edilen doktorlar, karşılaştıkları manzara ve yaşadıklarını anlattı.
Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Hastanesinden zorla tahliye edilen ve İsrail bombardımanından kaçıp şehrin kuzeyinden ve merkezinden güneyine doğru ilerleyen yüzlerce yerlerinden edilmiş sivil halkla birlikte yola koyulan doktorlar ve hastalar, sonunu bilmedikleri zorlu bir yolculuğa başladı.
Zorunlu tahliyenin Şifa Hastanesinin İsrail askerleri tarafından kuşatıldığı ilk gün başladığını ifade eden ve adını vermek istemeyen bir acil servis doktoru, 10 gün süren kuşatma sonunda, hastaların büyük kısmı ile sığınmacıların hastaneyi tamamen boşalttığını belirtti.
Yürüyemeyen ağır yaralıların ise hastanede kaldığını aktaran doktor, "Geride kalan ağır yaralıların akıbetinin belli olmadığını" ifade etti.
Baskın sırasında yaşananlara bizzat şahit olan bir diğer doktor da, "İsrail askerlerinin Şifa Hastanesinde bulunan insanlara çok kötü davrandığını, hastaneden çıkmaları için hastaların üzerine sıcak hava püskürttüklerini, bazı hastane odalarını patlayıcılarla tahrip ettiklerini" dile getirdi.
Doktorlar, İsrail askerlerinin sağlık ekiplerine, hastalara hatta çocuklara "merhametsizce" davrandığını anlattı.
AA muhabirleri yerinden edilmiş Filistinlilerin yolculuğunu görüntüledi
Bölgedeki AA muhabirleri de göç etmeye zorlanan Filistinlilerinin Gazze Şeridi'nin güneyine doğru araçlar, at arabaları ya da yürüyerek katettiği zorlu ve tehlikeli yolculuğu görüntüledi.
Gazze'deki hükümet, dün yaptığı açıklamada İsrail'in kentinin batısında bulunan Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa atarak, "kaderlerine terk ettiğini" belirtti.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde Şifa Hastanesini basması
İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.
İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.
Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

Kaynak: AA

Acil Servis, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Ordusu Şifa Hastanesine Baskın Düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Ordusu Şifa Hastanesine Baskın Düzenledi - Son Dakika
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