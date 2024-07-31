İsrail Savunma Kuvvetleri, İsmail Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesi üzerine durum değerlendirmesi yapıyor - Son Dakika
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İsrail Savunma Kuvvetleri, İsmail Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesi üzerine durum değerlendirmesi yapıyor

İsrail Savunma Kuvvetleri, İsmail Haniye\'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesi üzerine durum değerlendirmesi yapıyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından IDF'nin durum değerlendirmesi yaptığını açıkladı. Hagari, yurt savunması politikasında şu an için bir değişiklik olmadığını belirtirken, herhangi bir değişiklik durumunda kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

31.07.2024 10:33
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı. Hagari, "IDF bir durum değerlendirmesi yürütmektedir. Herhangi bir değişikliğe karar verilmesi halinde kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

IDF Sözcüsü Hagari, 'yurt savunması' politikasında şu an için bir değişiklik olmadığını ifade ederek, "Yurt savunması politikasında herhangi bir değişiklik yoktur. Şu anda IDF bir durum değerlendirmesi yürütmektedir. Herhangi bir değişikliğe karar verilmesi halinde, IDF ve İç Cephe Komutanlığı platformlarında kamuoyunu derhal bilgilendireceğiz. Haberdar olmalı ve İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına göre hareket etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail Savunma Kuvvetleri, İsmail Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesi üzerine durum değerlendirmesi yapıyor - Son Dakika

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