İsrail ve Lübnan, güvenlik anlaşması için ekimde Roma\'da buluşacak

(ANKARA) - İsrail ve Lübnan'ın, sınır hattındaki çatışmaları sona erdirmeyi ve güvenliği sağlamayı amaçlayan ABD arabuluculuğundaki güvenlik anlaşmasının uygulanmasını görüşmek üzere ekim ayında Roma'da bir araya geleceği bildirildi.

Batı medyasına konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail ve Lübnan'ın ekim ayında İtalya'nın başkenti Roma'da güvenlik anlaşmasına ilişkin görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı. Yetkili, anlaşmanın uygulanmaya devam etmesinin "Lübnan'ın egemenliğini yeniden tesis etmek ve İsrail'in güvenliğini sağlamak için tek uygulanabilir mekanizma" olduğunu ifade etti.

Yetkili ayrıca, Lübnan ve İsrail'in büyükelçilerinin gelecek hafta Washington'da bir araya geleceğini bildirdi. Roma'da ağustos ayında gerçekleştirilen yedinci tur görüşmelerde, taraflar arasındaki bazı temel toprak meselelerinde ilerleme sağlanamamıştı.