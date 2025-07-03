İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistinlilere yönelik katliamlarına devam ediyor.
İsrail ordusu, bugün yine Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insani yardım almak için bekleyen sivilleri vurdu.
Kentin güneyindeki Tahlia Kavşağı'nda düzenlenen saldırıda 16 sivil hayatını kaybederken, 90 sivil de yaralandı.
Filistinli kaynaklar, ölü sayısının artmasının beklendiğini bildirdi. Yaralılar, Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne götürüldü.
Son Dakika › Dünya › İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı - Son Dakika
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