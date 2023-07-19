İsrailli Kadın İsrailli Rahipten Haçını Çıkarmasını İstedi - Son Dakika
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İsrailli Kadın İsrailli Rahipten Haçını Çıkarmasını İstedi

19.07.2023 17:10

İsrailli bir kadın, Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger'e eşlik eden İsrailli rahipten, Doğu Kudüs'teki Burak Duvarı'nda boynundaki haçı çıkarmasını istedi. Rahip, bu isteğin insan haklarına aykırı olduğunu ve haçın kıyafetinin parçası olduğunu belirtti. Son dönemde Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin Hristiyanlara ve kutsal mekanlara saldırılarında artış yaşanmıştı.

İsrailli bir kadın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Burak (Ağlama) Duvarı'nda Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger'e eşlik eden rahipten boynundaki haçı çıkarmasını istedi.
İsrail basınına yansıyan görüntülere göre, Katolik Kilisesine bağlı Benedikten tarikatının Kutsal Topraklardaki Başrahibi Nikodemus Schnabel, Alman Bakan Stark-Watzinger'e eşlik ettiği sırada bir İsrailli kadının beklenmedik talebiyle karşılaştı.
İsrailli kadın, Ağlama Duvarı'nın önündeki meydanda Alman Bakan'a eşlik eden keşiş cübbesi giymiş Başrahip'e "inancına saygı duyduğunu ancak kutsal mekana saygısızlık yapmamak adına boynundaki haçı çıkarması gerektiğini" söyledi. Buna karşılık Schnabel, bu isteğin insan haklarına aykırı olduğunu ve bir din adamı olarak haçın kıyafetinin parçası olduğunu belirtti.
Schnabel, daha sonra olayın görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaştı. Başrahip, paylaşımında, "Bugün Kudüs'te Eski Şehir turumuz maalesef tatsız biçimde sonlandı. Yeni hükümetin gölgesinde bu güzel şehirdeki atmosferin giderek daha kötüye gittiğini görmek acı verici. Kudüs herkese yetecek kadar büyük." ifadelerine yer verdi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin Hristiyanlara, din adamlarına ve kutsal mekanlarına saldırılarında son dönemde artış yaşanmıştı. Hristiyan kurumları ve din adamları, İsrail makamlarını Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını cezasız bırakmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA
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Doğu Kudüs, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli Kadın İsrailli Rahipten Haçını Çıkarmasını İstedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrailli Kadın İsrailli Rahipten Haçını Çıkarmasını İstedi - Son Dakika
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