İsveç Savcılığı, Kuzey Akım boruhattı sızıntıları soruşturmasını kapattı

İsveç Savcılığı, Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım boruhattında meydana gelen sızdırmalarla ilgili sabotaj soruşturmasını kapattığını duyurdu. Gerekçe olarak 'İsveç yargı yetkisinin geçerli olmadığı' gösterildi.
Rus doğal gazını Avrupa'ya Baltık Denizi'nden taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatları, Eylül 2022'de İsveç ve Danimarka ülkelerinin kıyı sahanlığına yakın dört yerden sızdırmaya başlamış, olay dünya gündeminde sabotaj olarak değerlendirilmişti. İsveç Savcılığı, bugün 'sabotajı' merkezine alan soruşturmasıyla ilgili açıklamasında "Soruşturmanın sonucu, İsveç yargı yetkisinin geçerli olmadığı ve bu nedenle soruşturmanın kapatılması gerektiği yönündedir" ifadelerini kullandı.
ÇOK SAYIDA GEMİ HAREKETLERİ ANALİZ EDİLDİ
Savcılık, yürüttükleri soruşturmanın temel amacının 'İsveç vatandaşlarının eyleme dahil olup olmadığını ve eylemin gerçekleştirilmesi için İsveç topraklarının kullanılıp kullanılmadığını ve dolayısıyla İsveç'in çıkarlarına veya İsveç'in güvenliğine zarar verme riskinin olup olmadığını tespit etmek' olduğunu ifade etti.
Soruşturma sonucunda uluslararası sularda gerçekleşen saldırıda İsveç veya İsveç vatandaşlarının parmağı olduğuna dair hiçbir bulguya rastlamadıklarını vurgulayan İsveç Savcılığı, açıklamasında soruşturmayı yürüten Savcı Mats Ljungqvist'in sözlerine yer verdi;
"Soruşturma sistematik ve kapsamlıydı. Diğer şeylerin yanı sıra, ne olduğunu anlamak için çok sayıda gemi hareketi analiz edildi. Ayrıca geniş bir olay yeri incelemesi yapıldı ve konuyla ilgili çok sayıda görüşme yapıldı. Şu anda içinde bulunduğumuz duruma bakıldığında İsveç yargı yetkisinin geçerli olmadığını söyleyebiliriz."
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