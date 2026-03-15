İsviçre, ABD'nin İran Uçuş Taleplerini Reddetti

15.03.2026 10:01
İsviçre, tarafsızlık yasası gereği ABD'nin İran'a yönelik keşif uçuşu taleplerini reddetti.

İsviçre Federal Konseyi, İran'daki saldırılara ilişkin ABD'den gelen 2 keşif uçuşu talebini 'tarafsızlık yasası' gereğince reddettiğini bildirdi. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Federal Konsey'in, ABD askeri uçakları için çeşitli üslere yönelik uçuş talepleri hakkında karar aldığı vurgulandı. Açıklamada, "ABD'nin, İran'daki savaşla ilgili 2 talebi reddedilirken, bir bakım uçuşu ve nakliye uçakları için yapılan iki üstten uçuş talebi onaylandı" ifadelerine yer verildi.

ABD ile İsrail'in İran'ı hedef almaya başladığı 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'da şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydedilen açıklamada, saldırıların sürdüğü ABD, İsrail ve İran arasındaki ilişkilerle ilgili 'tarafsızlık hukukunun' uygulandığına dikkat çekildi. Federal Konsey'in gelecekteki başvurular için kriterler belirlediğinin altı çizilerek, "Çatışmayla açıkça ilgisi olmayan gelecekteki talepler onaylanacak. Ancak bu tür uçuş talepleri, normal operasyonların ötesine geçiyorsa ve bu uçuşların amacı belirlenemiyorsa reddedilecek. Yaralıların taşınması da dahil insani ve tıbbi amaçlı uçuşlara ilişkin talepler onaylanacak" denildi.

Açıklamada, ABD'nin, açıkça belirlenmiş devlet uçakları için yıllık izin uygulamasına devam edildiği aktarılarak, özellikle ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmada askeri destek teşkil edecek devlet uçuşlarının bu kapsamın dışında tutulduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, İsviçre, Dünya, İran, Son Dakika

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
Çin’de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Çin'de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
Katar’da “güvenlik riski“ nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu Katar'da "güvenlik riski" nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu

10:05
Bakan Fidan’dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
Bakan Fidan'dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
09:46
Kim ve halefinden ABD’ye tarihi mesaj Testi birlikte izlediler
Kim ve halefinden ABD'ye tarihi mesaj! Testi birlikte izlediler
09:32
Arda Güler’in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
08:37
Meteoroloji alarm verdi 19 il için sarı kodlu kritik uyarı
Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu kritik uyarı
07:54
Bu bir ilk Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı
Bu bir ilk! Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı
06:47
Savaşta 16. gün İran “Netanyahu öldürülecek“ dedi, Trump’tan Hark Adası için olay sözler geldi
Savaşta 16. gün! İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi
