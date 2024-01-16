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İsviçre, Ukrayna-Rusya savaşına son vermek için barış formülü zirvesine ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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İsviçre, Ukrayna-Rusya savaşına son vermek için barış formülü zirvesine ev sahipliği yapacak

İsviçre Devlet Başkanı Viola Amherd, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşına son verilmesine yardımcı olmayı amaçlayan barış formülü zirvesine ev sahipliği yapacaklarını duyurdu. İsviçre aynı zamanda Ukrayna ile uluslararası işbirliği kapsamında 2028'e kadar 1,5 milyar İsviçre frangı tahsis edeceğini belirtti.

İsviçre, Ukrayna-Rusya savaşına son vermek için barış formülü zirvesine ev sahipliği yapacak
16.01.2024 - 11:38,  Güncelleme: 11:53
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İsviçre Devlet Başkanı Viola Amherd dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşına son verilmesine yardımcı olmayı amaçlayan barış formülü zirvesine ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İsviçre Devlet Başkanı Viola Amherd ile İsviçre'nin Davos kentinde yapılacak 'Dünya Ekonomik Forumu' öncesi Bern'e yaptığı ziyarette ortak bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ülkelerinin, Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katıldığı için İsviçre'ye teşekkürlerini iletti. Toplantıda ayrıca küresel gıda güvenliği, savaşın başlangıcından bu yana bin Ukraynalı mültecinin İsviçre'ye gitmesi ve 2024'de Ukrayna'dan gelen mültecilerin korunması için 1,2 milyar  İsviçre frangı tahsis edileceği konuları ele alındı.

İSVİÇRE BARIŞ FORMÜLÜ ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Basın toplantısında İsviçre'nin barış formülü zirvesine ev sahipliği yapacağı konusuna ilişkin,

"İsviçre, barış formülünü ve Ukrayna'da kalıcı bir barışa ulaşmayı amaçlayan tüm girişimleri desteklemektedir. Pazartesi günü iki heyet, bu hedefe yönelik sonraki adımları tartıştı. Ukrayna Devlet Başkanının talebi üzerine İsviçre, barış formülü konulu bir zirveye ev sahipliği yapmayı kabul etti. Şu anda daha fazla ayrıntı üzerinde çalışılıyor.

İsviçre aynı zamanda Avrupa Konseyi tarafından başlatılan hasar kaydına da katılmaktadır ve Rusya'nın saldırı suçunun hesap verme konusundaki eksikliğini gidermek için özel bir mahkemenin kurulmasını destekleyen devletlerden biridir" ifadeleri kullanıldı.

"UKRAYNA'YA 2028'E KADAR 1,5 MİLYAR İSVİÇRE FRANGI TAHSİS EDİLDİ"

Viola Amherd, Ukrayna ile uluslararası işbirliği kapsamında 2028'e kadar 1,5 milyar İsviçre frangı tahsis edeceklerini ifade ederek, 'İsviçre'nin acil ihtiyaçlar ve uluslararası toplumun kararlılığı dikkate alınarak diğer ülkelerle de koordine bir şekilde çalışacağının' altını çizdi.

Kaynak: DHA
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