İtalya Başbakanı Meloni, Trump ile Gümrük Vergilerini Görüşmek Üzere Washington\'a Gitti

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yüksek gümrük vergilerini görüşmek üzere Washington'a gitti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı planlı görüşme öncesinde dün Washington'a ulaştı. Meloni, Trump'ın Avrupa ihracatlarına yüzde 20 oranında gümrük vergisi getirme kararını duyurmasının ve askıya alınmasının ardından ABD Başkanı ile yüz yüze görüşen ilk Avrupa lideri olacak.