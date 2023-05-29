İtalya'da turistleri taşıyan bot battı: 4 ölü - Son Dakika
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İtalya'da turistleri taşıyan bot battı: 4 ölü

29.05.2023 14:00

İtalya'nın kuzeyinde çıkan fırtınada turistleri taşıyan botun alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

- İtalya'da turistleri taşıyan bot battı: 4 ölü

LOMBARDY - İtalya'nın kuzeyinde çıkan fırtınada turistleri taşıyan botun alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. İtalya'nın kuzeyindeki Maggiore Gölü'nde dün akşam doğum günü kutlaması yapan turistleri taşıyan bot fırtınaya yakalandı. En az 25 kişinin bulunduğu botun alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. İngiltere, İtalya ve İsrail vatandaşlarının bulunduğu botun alabora olmasıyla göle düşen bazı turistler kıyıya kadar yüzmeyi başardı.

Lombardy Bölgesi Başkanı Attilio Fontana, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı "kötü hava şartlarının neden olduğu çok ciddi bir kaza" olarak nitelendirdi. İtalya itfaiyesi, 19 kişinin kurtarıldığını ve arama kurtarma helikopterlerinin de yardımıyla kayıplar için aramaların sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: İHA
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