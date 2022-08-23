Gelibolu'dan yola çıkan lüks yat, İtalya'nın Catanzaro kenti açıklarında suya battı: 4 yolcu ile 5 mürettebat kurtarıldı - Son Dakika
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Gelibolu'dan yola çıkan lüks yat, İtalya'nın Catanzaro kenti açıklarında suya battı: 4 yolcu ile 5 mürettebat kurtarıldı

23.08.2022 10:40

Gelibolu'dan yola çıkan lüks yat, İtalya'nın Catanzaro kenti açıklarında suya battı. İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, yaşanan olayda yatta bulunan 4 yolcu ve 5 mürettebatı kurtardı.

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, 40 metre uzunluğundaki yattan yapılan acil durum çağrısını alarak harekete geçti. Sahil güvenlikten yapılan açıklamada, 4 yolcu ve 5 mürettebatın batan yattan kurtarıldığı ifade edildi.

Gelibolu'dan yola çıkan lüks yat, denizin ortasında battı

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, deniz suyunun lüks yatı yuttuğu anlar saniye saniye yer aldı. İtalya Sahil Güveliği, yatın batma nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Gelibolu'dan yola çıkan lüks yat, denizin ortasında battı
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Muaythaide Malezya'da şampiyon olan Sudenur, İtalya'da kick boksta da birincilik istiyor Muaythaide Malezya'da şampiyon olan Sudenur, İtalya'da kick boksta da birincilik istiyor İtalya'da lüks yat, böyle battı İtalya'da lüks yat, böyle battı
Kaynak: DHA

İtalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gelibolu'dan yola çıkan lüks yat, İtalya'nın Catanzaro kenti açıklarında suya battı: 4 yolcu ile 5 mürettebat kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelibolu'dan yola çıkan lüks yat, İtalya'nın Catanzaro kenti açıklarında suya battı: 4 yolcu ile 5 mürettebat kurtarıldı - Son Dakika
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