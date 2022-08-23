İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, 40 metre uzunluğundaki yattan yapılan acil durum çağrısını alarak harekete geçti. Sahil güvenlikten yapılan açıklamada, 4 yolcu ve 5 mürettebatın batan yattan kurtarıldığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

İtalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Gelibolu'dan yola çıkan lüks yat, İtalya'nın Catanzaro kenti açıklarında suya battı: 4 yolcu ile 5 mürettebat kurtarıldı - Son Dakika

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