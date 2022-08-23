İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, 40 metre uzunluğundaki yattan yapılan acil durum çağrısını alarak harekete geçti. Sahil güvenlikten yapılan açıklamada, 4 yolcu ve 5 mürettebatın batan yattan kurtarıldığı ifade edildi.
Görüntülerde, deniz suyunun lüks yatı yuttuğu anlar saniye saniye yer aldı. İtalya Sahil Güveliği, yatın batma nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Gelibolu'dan yola çıkan lüks yat, İtalya'nın Catanzaro kenti açıklarında suya battı: 4 yolcu ile 5 mürettebat kurtarıldı - Son Dakika