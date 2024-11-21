İZLANDA'da Sundhnukur Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
İzlanda'nın Grindavik kasabasının dışındaki Sundhnukur Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamanın cumartesi günü gerçekleştiğini belirterek, Grindavik'te olağanüstü hal ilan edildiğini ve bölgede yaşayanların tedbir amacıyla tahliye edildiğini kaydetti.
Son Dakika › Dünya › İzlanda'da Sundhnukur Yanardağı'nda Patlama: Olağanüstü Hal İlan Edildi - Son Dakika
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