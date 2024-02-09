İzlanda'da yetkililer dün 2 ayda 3'üncü kez patlayan Fagradalsfjall yanardağının lavlarının bölgedeki sıcak su borularını tahrip etmesiyle sebebiyle acil durum ilan etti.
İzlanda Sivil Koruma ve Acil Durum Yönetimi Dairesi dün yaptığı açıklamada bölgeye sıcak su sağlayan ana boru hattının üzerinden lavların akması sonucu tahrip olduğunu ve bu durumun sıcak su sıkıntısına yol açtığını belirterek, "Ulusal Polis Komiseri, Suournes'teki polis şefiyle istişarede bulunarak bölgede durumun acil durum seviyesine çıkarma kararı aldı. Svartsengi'den Reykjanesbaer'deki Fitja'ya sıcak su taşıyan ana boru olan sıcak su borusunun kırılması, Suournes'te sıcak su sıkıntısına neden oldu. Suournesj'de yaşayanların ve işletmelerin tüm elektrik ve sıcak sudan tasarruf etmeleri artık önemli" dedi.
Bölgede bulunan Blue Lagoon isimli otel ise, volkanik patlama sebebiyle tedbir amaçlı olarak oteli tahliye etti. Otelden yapılan açıklamada, "9 Şubat Cuma'ya kadar kapalı kalacağız. Yetkililerin yönergelerini ve tavsiyelerini yakından takip etmeye ve olayların ilerleyişini izlemek için onlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu taahhüt, değerli misafirlerimizin ve personelimizin güvenliğini ve refahını sağlamaya yönelik sarsılmaz bağlılığımızla uyumludur" ifadelerini kullandı.
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Son Dakika › Dünya › İzlanda'da Yanardağ Patlaması: Sıcak Su Boruları Tahrip Oldu, Acil Durum İlan Edildi - Son Dakika
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