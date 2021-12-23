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James Franco: Cinsel istismarla suçlanan ABD'li aktör öğrencileriyle ilişki yaşadığını itiraf etti - Son Dakika
BBC

James Franco: Cinsel istismarla suçlanan ABD'li aktör öğrencileriyle ilişki yaşadığını itiraf etti

23.12.2021 15:33
James Franco: Cinsel istismarla suçlanan ABD'li aktör öğrencileriyle ilişki yaşadığını itiraf etti

Amerikalı ünlü aktör James Franco, cinsel istismarla suçlanmasından dört yıl sonra, oyunculuk okulundaki öğrencilerle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Amerikalı ünlü aktör James Franco, cinsel istismarla suçlanmasından dört yıl sonra, oyunculuk okulundaki öğrencilerle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Jess Cagle Podcast'ta konuşan Franco, "Eğitim verdiğim dönemde öğrencilerimle birlikte oldum. Bu yanlıştı" dedi.

2016'dan bu yana seks bağımlılığı tedavisi gördüğünü söyleyen Franco, "Sanırım o zamanki anlayışım, 'Rıza varsa, tamamdır' şeklindeydi" diye konuştu.

Franco, bir öğrenci ve öğretmen arasındaki güç ilişkisinin rıza kavramını çarpıttığını nasıl bilmediği sorulduğunda, "O zaman pek aklım başımda değildi" yanıtını verdi.

"Madde kullanımı tedavisi görmüştüm" diyen Franco, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca yine bağımlılıkla ilgili başa çıkmam gereken bazı sorunlar vardı. Dolayısıyla, tedavi görmüş olma geçmişimi gerçekten bunu incelemek ve kimliğimi değiştirmek için kullandım."

Franco, oyunculuk okulunu cinsel amaçları için kurmadığını söyledi.

Okulundaki iddialarla ilgili olarak yıllarca sessiz kaldığını belirten Franco, "Çünkü bana kızgın insanlar vardı ve onları dinlemem gerekiyordu" dedi.

Cinsel istimar suçlamaları

43 yaşındaki Franco'nun şu anda kapalı olan Studio 4 oyunculuk okulunun öğrencileri Sarah Tither-Kaplan ve Toni Gaal, oyuncuyu cinsel istimarla suçlamıştı.

Los Angeles'ta 2019'da açılan toplu davada, oyuncunun konumunu istismar ettiği ve filmlerindeki rol fırsatlarını koz olarak kullandığı iddia edilmişti.

Bu davada öğrenciler, bir yandan cinsel açıdan nesteleştirilerilip, yıldırıldıkları bir dönemde, oyunculuk okulu için para ödeyerek, dolandırıcılık kurbanları olduklarını savunmuşlardı.

Franco, Temmuz ayında hakkında "kız öğrencilere karşı cinsellik yüklü davranışlara girişmekten" dava açıldığında, 2,2 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

2011'de Danny Boyle'un yönettiği "127 Saat" filmindeki performansıyla Oscar'a aday gösterilen Franco ayrıca Pineapple Express (Üşütük Kafalar) ve Örümcek Adam serisindeki rolleriyle de tanınıyor.

Franco, başta hakkındaki iddiaların "doğru olmadığını" söylemişti.

Ancak daha sonra, Tither Kaplan ve Gaal ile diğer müştekilere ödemeler yapılmıştı.

James Franco: Cinsel istismarla suçlanan ABD'li aktör öğrencileriyle ilişki yaşadığını itiraf etti
James Franco: Cinsel istismarla suçlanan ABD'li aktör öğrencileriyle ilişki yaşadığını itiraf etti

James Franco, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya James Franco: Cinsel istismarla suçlanan ABD'li aktör öğrencileriyle ilişki yaşadığını itiraf etti - Son Dakika Dünya

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