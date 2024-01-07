12:39 • •
11:21 • •
Japonya'nın Noto yarımadasında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e yükseldi, kayıp sayısı ise 195 olarak açıklandı.
Japonya'nın merkezinde bulunan Noto yarımadasında 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Japonya Devlet Televizyonu, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 128'e yükseldiğini duyurdu. Yetkililer, kayıp sayısının 195 olduğunu belirtti.
Son Dakika › Dünya › Japonya'da 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 128'e Yükseldi - Son Dakika