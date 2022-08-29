Japonya'da skandal bir olay yaşandı. 28 yaşındaki Veronika Khomchuk, erkek arkadaşının tecavüz etmesini istediği küçük kızı oyun alanında oynadığı sırada kaçırdı.
Ardından 46 yaşındaki Andrey Komaritsky küçük kıza tecavüz etti. Bunun üzerine küçük kızı tecavüz ettikten sonra ikinci kattaki pencereden attı. Pencereden düşen küçük kız yere kapaklandı.
Öte yandan küçük kızın pencereden aşağı atılmasıyla çevredekiler sağlık ekiplerini ARADI. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle küçük kız hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, küçük kızın durumun ağır olduğunu tespit etti.
46 yaşındaki Andrey Komaritsky, mide bulandırıcı komplodaki rolü nedeniyle tecavüz ve cinayete teşebbüsle gözaltına alındı.
Son Dakika › Dünya › Japonya'da skandal olay! Genç kadın, erkek arkadaşının tecavüz etmesi için 7 yaşındaki bir kızı kaçırdı - Son Dakika