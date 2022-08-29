Japonya'da skandal olay! Genç kadın, erkek arkadaşının tecavüz etmesi için 7 yaşındaki bir kızı kaçırdı - Son Dakika
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Japonya'da skandal olay! Genç kadın, erkek arkadaşının tecavüz etmesi için 7 yaşındaki bir kızı kaçırdı

29.08.2022 15:18

Japonya'da yaşanan olayda bir kadın, 7 yaşındaki küçük kıza erkek arkadaşının tecavüz etmesini istediği için oyun alanından kaçırdı. Küçük kıza tecavüzde bulunan erkek arkadaşı ise çocuğu pencereden dışarıya attı. Küçük kızın hayatta kalma mücadelesi devam ediyor.

Japonya'da skandal bir olay yaşandı. 28 yaşındaki Veronika Khomchuk, erkek arkadaşının tecavüz etmesini istediği küçük kızı oyun alanında oynadığı sırada kaçırdı.

KÜÇÜK KIZA TECAVÜZ ETTİKTEN PENCEREDEN ATTI

Ardından 46 yaşındaki Andrey Komaritsky küçük kıza tecavüz etti. Bunun üzerine küçük kızı tecavüz ettikten sonra ikinci kattaki pencereden attı. Pencereden düşen küçük kız yere kapaklandı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Öte yandan küçük kızın pencereden aşağı atılmasıyla çevredekiler sağlık ekiplerini ARADI. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle küçük kız hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, küçük kızın durumun ağır olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

46 yaşındaki Andrey Komaritsky, mide bulandırıcı komplodaki rolü nedeniyle tecavüz ve cinayete teşebbüsle gözaltına alındı.

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Son Dakika Dünya Japonya'da skandal olay! Genç kadın, erkek arkadaşının tecavüz etmesi için 7 yaşındaki bir kızı kaçırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da skandal olay! Genç kadın, erkek arkadaşının tecavüz etmesi için 7 yaşındaki bir kızı kaçırdı - Son Dakika
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