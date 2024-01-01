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Japonya'da deprem ve tsunamide yüksek bölgelere çıkın çağrısı - Son Dakika
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Japonya'da deprem ve tsunamide yüksek bölgelere çıkın çağrısı

Japonya Devlet Televizyonu'nda yapılan açıklamalarda, Ishikawa bölgesindeki depremin ardından kıyıya vuran dalgaların 5 metreyi bulabileceği belirtildi. Bölgede yaşayanlara sığınak bulmaları ve yüksek bölgelere gitmeleri çağrısında bulunuldu. Yetkililer, olası bir trajedinin önüne geçmek için durumun ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Japonya\'da deprem ve tsunamide yüksek bölgelere çıkın çağrısı
01.01.2024 - 11:05,  Güncelleme: 11:06
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"YÜKSEK BÖLGELERE ÇIKIN VE SIĞINAK BULUN"

Japonya Devlet Televizyonu'nda açıklamalarda bulunan yetkililer, depremin merkez üssünün bulunduğu Ishikawa bölgesinde kıyıya vuran dalgaların 5 metreyi bulabileceğini belirtti. Ishikawa'nın güneyi ve kuzeyinde ise dalgaların 3 metreyi bulabileceği aktarıldı. Bölgede yaşayanlara sığınak bulmaları ve yüksek bölgelere gitmeleri çağrısında bulunuldu.

Yetkililer, bölge halkına yönelik uyarısında, olası bir trajedinin önüne geçmek için durumun ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Japonya'da deprem ve tsunamide yüksek bölgelere çıkın çağrısı - Son Dakika
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