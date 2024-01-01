"YÜKSEK BÖLGELERE ÇIKIN VE SIĞINAK BULUN"
Japonya Devlet Televizyonu'nda açıklamalarda bulunan yetkililer, depremin merkez üssünün bulunduğu Ishikawa bölgesinde kıyıya vuran dalgaların 5 metreyi bulabileceğini belirtti. Ishikawa'nın güneyi ve kuzeyinde ise dalgaların 3 metreyi bulabileceği aktarıldı. Bölgede yaşayanlara sığınak bulmaları ve yüksek bölgelere gitmeleri çağrısında bulunuldu.
Yetkililer, bölge halkına yönelik uyarısında, olası bir trajedinin önüne geçmek için durumun ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.
Son Dakika › Dünya › Japonya'da deprem ve tsunamide yüksek bölgelere çıkın çağrısı - Son Dakika