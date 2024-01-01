Japonya\'da deprem ve tsunamide yüksek bölgelere çıkın çağrısı

"YÜKSEK BÖLGELERE ÇIKIN VE SIĞINAK BULUN"

Japonya Devlet Televizyonu'nda açıklamalarda bulunan yetkililer, depremin merkez üssünün bulunduğu Ishikawa bölgesinde kıyıya vuran dalgaların 5 metreyi bulabileceğini belirtti. Ishikawa'nın güneyi ve kuzeyinde ise dalgaların 3 metreyi bulabileceği aktarıldı. Bölgede yaşayanlara sığınak bulmaları ve yüksek bölgelere gitmeleri çağrısında bulunuldu.

Yetkililer, bölge halkına yönelik uyarısında, olası bir trajedinin önüne geçmek için durumun ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.