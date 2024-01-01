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Japonya'da meydana gelen deprem sonrası Gangwon'da tsunami uyarısı - Son Dakika
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Japonya'da meydana gelen deprem sonrası Gangwon'da tsunami uyarısı

Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), Japonya'da meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin doğusundaki Gangwon'da sahil bölgesinde yaşayanlara tsunami uyarısında bulundu. KMA, bazı kıyı bölgelerinde tsunami nedeniyle deniz seviyesinde yükselmeler yaşanabileceğini ve kıyı güvenliği konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Tsunaminin ilk dalgasından sonra daha yüksek dalga yüksekliklerine ulaşabileceği ve 24 saatten fazla sürebileceği uyarısında bulunuldu.

Japonya\'da meydana gelen deprem sonrası Gangwon\'da tsunami uyarısı
01.01.2024 - 13:30,
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Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), Japonya'da meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin doğusundaki Gangwon'da sahil bölgesinde yaşayanlara tsunami uyarısında bulundu.

KMA'dan yapılan açıklamada, "Gangwon'daki bazı kıyı bölgelerinde tsunami nedeniyle deniz seviyesinde yükselmeler yaşanabilir, bu nedenle lütfen kıyı güvenliği konusunda dikkatli olun. Tsunami, ilk tsunamiden sonra daha yüksek dalga yüksekliklerine ulaşabilir ve 24 saatten fazla sürebilir, bu nedenle lütfen ek gelişmeleri takip edin" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Japonya'da meydana gelen deprem sonrası Gangwon'da tsunami uyarısı - Son Dakika
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