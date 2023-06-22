Japonya'da Oppai Barlarında Kadınların Göğüslerine Dokunmak İzin Veriliyor

Japonya'da erkek müşterilere iç çamaşırı ile çalışan kadınların göğüslerine ellemelerine izin verildiği barlar tartışma konusu oldu.

Oppai barlar, ücret karşılığında müşterilere öpücük verip onlarla sohbet eden kadınların göğüslerini okşayabileceği, adi erkeklerin paralarını harcadığı bir tür 'host kulübüdür' - üstelik kadınların bluzlarını çıkarmalarına bile izin verilir.

Japonya genellikle yüksek teknolojili şehirleri, harika yemekleri, anime ve geleneksel tapınaklarıyla tanınır. Ancak, ülkenin çoğumuzun haberdar olmadığı başka bir yüzü olduğu görülüyor.

Turistler Studio Ghibli müzelerini, kedi kafelerini ve noodle'ları gezerken, bazı yalnız erkekler, yanlarında oturmak için ödedikleri kadınların göğüslerini okşayabildikleri bir tür mekanda vakit geçiriyor...

Oppai barlar, Japonya'daki bir tür "host kulübü". Bu tür kulüpler genellikle misafirlerin, onlarla sohbet eden, oyun oynayan, içki içen ve belki de ücret karşılığında flört eden çekici bir "host" ile vakit geçirmelerine izin verir.

Ancak, Oppai barlar, hoşunuza gitmeyebilecek bir şekilde çoğu host kulüpten daha ileri gidiyor - çünkü tacize izin verilir. Genellikle bir barda, pub'da veya hatta striptiz kulübünde bir kadına dokunmak, sizin kapının önüne konulmanızla sonuçlanır.

Fakat, oppai bar kelimesinin çevirisi genellikle "göğüs dokunma barı"na daha yakındır. Bu tür davranışların teşvik edildiği yer burasıdır.

Bu şaşırtıcı mekanlar, müşterilerine genç kadınlarla sohbet etme, onlarla flört etme, hatta onları öpme, göğüslerine dokunma ve hatta bluzlarını çıkarma fırsatı sunuyor. Ancak, kadınlara bel altından dokunmak tamamen yasak.

Reddit'te bir turist, birinin ne olduğunu açıklamasını istedi "oppai" barın. Ekledi: "Biraz açıklama rica ediyorum, biraz kafam karıştı... "Oppai pub" nedir ve Amerikan eşdeğerinden ne kadar farklı? Herkesin hakkında konuşmaktan utandığı bir şey mi?"

Bir başka kullanıcı, paylaşmaktan mutlu oldu - ve biraz deneyimi olduğu gibi görünüyor. Şunları yazdılar: "Kapıcıyı selamlarsınız ve belirli bir kızı seçer