Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), ailelere üçüncü ve sonraki her çocuk için yaklaşık 10 milyon yen değerinde yardım ve hizmet sağlamayı planlıyor. Bu miktar yaklaşık 3,2 milyon liraya karşılık geliyor.

AA'nın Kyodo ajansına dayandırdığı habere göre, partinin Nüfus Stratejileri Komisyonu düşen doğum oranına karşı yeni bir nüfus stratejisi üzerinde uzlaştı. Strateji, ülkede ayrı bir "Nüfus Stratejisi Ajansı" kurulmasını da öngörüyor.

PLAN GELECEK AY HÜKÜMETE GİDİYOR

Komisyonun hazırladığı plan, gelecek ay Başbakan Takaiçi Sanae hükümetine sunulacak. Önerinin hükümetin 2027 yılı reform programına girmesi bekleniyor.

Takaiçi, Kasım 2025'te nüfus azalmasıyla mücadele için bir "Nüfus Stratejisi Merkezi" kurmuş ve nüfus azalmasını ülkenin en büyük sorunu olarak tanımlamıştı. Tokyo yönetimi, 2030'a kadarki dönemi nüfus eğilimini tersine çevirmek için "son fırsat" olarak görüyor.

DOĞUMLAR 1899'DAN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Japonya Sağlık Bakanlığı'nın haziranda açıkladığı kesin verilere göre ülkede 2025'te Japon vatandaşlarından 671 bin 236 bebek doğdu. Jiji Press'in aktardığına göre bu rakam, kayıtların başladığı 1899'dan bu yana en düşük seviye.

Aynı verilere göre bir kadının hayatı boyunca doğurması beklenen çocuk sayısını gösteren doğurganlık hızı 1,14'e gerileyerek yeni bir dip gördü. Ülkede geçen yıl ölümler, doğumları 918 bin 253 kişi aştı.

Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün tahminine göre 65 yaş ve üstü nüfus 2045'te 39,4 milyona çıkacak ve toplam nüfusun yüzde 36,3'ünü oluşturacak.