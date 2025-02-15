Jennifer Aniston'la aşk yaşadığı iddia edilen Barack Obama'dan fotoğraflı yanıt - Son Dakika
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Jennifer Aniston'la aşk yaşadığı iddia edilen Barack Obama'dan fotoğraflı yanıt

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Barack Obama ile ünlü oyuncu Jennifer Aniston'un aşk yaşadığı iddialarına, Obama'dan fotoğraflı bir yanıt geldi. Obama, eşiyle paylaştığı bir fotoğrafa ''Otuz iki yıldır birlikteyiz ve hâlâ nefesimi kesiyorsun. Sevgililer Günün kutlu olsun'' notunu düştü.

15.02.2025 09:15  Güncelleme: 09:30
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Barack Obama ile ünlü oyuncu Jennifer Aniston'un yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Obama, yasak aşk dedikodularına eşi Michelle Obama ile paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi.

ABD'yi çalkalayan yasak aşk iddiası bir süre gündemden düşmemiş, bir yerden sonra pek çok kişi Barack Obama ile Jennifer Aniston'un aşk yaşadığını düşünmeye başlamıştı.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

InTouch Dergisi, geçtiğimiz ağustos ayında Jennifer Aniston ve Barack Obama'ya yer vermiş, aldatılan Michelle Obama'nın boşanmak için karar aldığı söylenmişti.

Aniston ise iddiaların ardından Jimmy Kimmel'in programında aşk iddialarını yalanlamıştı. Ünlü oyuncu, "Kesinlikle doğru değil. Onunla sadece bir kez tanıştım. Michelle'i ondan daha fazla tanıyorum" demişti.

"SENİ SEVİYORUM"

Obama ise eşiyle el ele paylaşımının altına, "Hayatımın aşkına mutlu yıllar. Her odayı sıcaklık, bilgelik, mizah ve zarafetle dolduruyorsun ve bunu yaparken çok iyi görünüyorsun. Hayatın maceralarına seninle birlikte çıkabildiğim için çok şanslıyım. Seni seviyorum!" notunu düşmüştü.

"OTUZ İKİ YILDIR BİRLİKTEYİZ VE HÂLÂ NEFESİMİ KESİYORSUN"

Yaşananların ardından Barack Obama, Sevgililer Günü'nde Michelle Obama ile birlikte bir fotoğrafı paylaşarak iddialara son noktayı koydu. Obama, "Otuz iki yıldır birlikteyiz ve hâlâ nefesimi kesiyorsun. Sevgililer Günün kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Jennifer Aniston'la aşk yaşadığı iddia edilen Barack Obama'dan fotoğraflı yanıt
Jennifer Aniston\'la aşk yaşadığı iddia edilen Barack Obama\'dan fotoğraflı yanıt

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Son Dakika Dünya Jennifer Aniston'la aşk yaşadığı iddia edilen Barack Obama'dan fotoğraflı yanıt - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • serkan keskin:
    reyis los pollos harmanos gibi olmus 0 0 Yanıtla
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