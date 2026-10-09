JMA, El Nino\'nun 1949\'dan beri en güçlü seviyeye ulaştığını açıkladı

JAPONYA Meteoroloji Ajansı, El Nino'nun kayıtlardaki en güçlü seviyeye ulaştığını bildirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), izlediği Pasifik Okyanusu bölgesindeki deniz yüzeyi sıcaklığının normalin 4 derece üzerinde ölçüldüğünü açıkladı. Bu oranın, 1949'da başlayan veri kayıtlama sürecinden itibaren görülen en yüksek seviye olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu durumu 'süper El Nino' olarak nitelendirdi.