ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildi - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden, yazılı açıklamasında yönetimi boyunca kaydedilen ilerlemeleri ve üstesinden gelinen salgın ve ekonomik kriz gibi zorlukları vurguladı. Demokratlar Biden'a yapılan 'adaylıktan çekil' çağrılarına yanıt verdi.

21.07.2024 21:16
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu. Demokrat aday Biden, yaptığı yazılı açıklamada, yönetimi boyunca büyük ilerleme kaydettiklerini belirterek, yüzyılda bir görülen bir salgınla ve Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik krizin üstesinden geldiklerini ifade etti. ABD demokrasisini koruduklarını ve muhafaza ettiklerini aktaran Biden, "Başkanınız olarak hizmet etmek hayatımın en büyük onuru oldu. Her ne kadar yeniden seçilme niyetim olsa da, geri çekilip görev süremin geri kalanında yalnızca başkanlık görevlerimi yerine getirmeye odaklanmamın partimin ve ülkemin çıkarına olacağına inanıyorum. Kararım hakkında bu hafta ilerleyen saatlerde daha ayrıntılı açıklama yapacağım" dedi.

Demokratlar Biden'a "adaylıktan çekil" çağrısı yapmıştı

Biden'a Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasında sergilediği kötü performansın ardından yapılan "adaylıktan çekil" çağrıları giderek artmış, 81 yaşındaki Biden'a yarıştan çekilmesi yönünde 4'ü Kongre üyesi, 30'u Temsilciler Meclisi üyesi olmak üzere toplam 34 Demokrat çağrıda bulunmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: BBC

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