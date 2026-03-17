Joe Kent İstifa Etti - Son Dakika
Joe Kent İstifa Etti

Joe Kent İstifa Etti
17.03.2026 18:21
NCTC Direktörü Joe Kent, ABD'nin İran politikasını eleştirerek görevinden istifa etti.

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, ülkesinin İran ile devam eden savaşına tepki göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörü Joe Kent, sanak medya hesabından yaptığı açıklamayla görevini bıraktığını bildirdi. İstifa gerekçesi olarak Washington yönetiminin İran politikasını gösteren Kent, "Uzunca bir süre düşündükten sonra, bugün itibarıyla Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevimden istifa etmeye karar verdim" dedi.

ABD'nin İsrail baskısıyla savaşa sürüklendiğini savunan Kent, "Vicdanen, İran'da devam eden savaşı desteklemem mümkün değil. İran, ulusumuz için yakın bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail'in ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız çok açık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Joe Kent İstifa Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Joe Kent İstifa Etti - Son Dakika
