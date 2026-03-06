Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı DeRidder kentinin eski belediye başkanı Misty Roberts, 16 yaşındaki bir gence cinsel istismarda bulunduğunu mahkemede kabul etti. Kendi çocuklarını "yalana ortak etmeye çalışan" Roberts, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Olay, Temmuz 2024'te Misty Roberts'ın (43) belediye başkanlığı döneminde gerçekleşti. İddianameye göre Roberts, evindeki havuz partisi sırasında alkollü olduğu belirlenen 16 yaşındaki bir genci villanın üst katındaki odaya götürerek istismar etti. Mağdur gencin, Roberts'ın kendi oğlunun arkadaşı olduğu ve zanlının çocuklarının da o sırada evde bulunduğu öğrenildi.

Dava sürecinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Roberts'ın, olayın duyulmaması için çocuklarına baskı yaptığı ve birine, "Ölene kadar yalan söyleyin" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi. Bu ifade, Roberts'ın eski eşi Duncan Clanton tarafından da mahkemede teyit edildi.

Mahkemede sunulan deliller arasında dikkat çeken bir diğer nokta ise bir teslimat uygulaması üzerinden verilen sipariş oldu. Roberts'ın olaydan hemen sonra eve "ertesi gün hapı" istediği saptandı. Mağdurun annesiyle yaptığı mesajlaşmalarda da hap kullandığını belirterek kadını "rahatlatmaya" çalıştığı görüldü.

Skandalın kamuoyuna yansıması ve reşit olmayan birine yönelik cinsel saldırı soruşturmasının başlatılmasının ardından Roberts, belediye başkanlığı görevinden istifa etti. Ancak istifa dilekçesinde hakkındaki suçlamalara yer vermedi.

75 bin dolar kefaletle ev hapsinde bulunan Roberts, mahkeme tarafından suçlu bulundu. Eski belediye başkanının alacağı nihai ceza, 17 Nisan'da yapılacak duruşmada açıklanacak. Roberts'ın 10 yıla kadar hapis yatması bekleniyor.