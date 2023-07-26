Kadın Doğum Uzmanı 200 Kadını Taciz Etti, 20 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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Kadın Doğum Uzmanı 200 Kadını Taciz Etti, 20 Yıl Hapis Cezası Aldı

26.07.2023 14:52

New York'taki seçkin hastanelerde 20 yılı aşkın görev yapan kadın doğum uzmanı, 200 kadını taciz etme suçundan federal mahkeme tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 64 yaşındaki Robert Hadden'a verilen bu ceza, yüzlerce eski hastanın doktoru muayeneler sırasında kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine bir ölçüde intikam niteliğinde oldu. Daha önceki bir dava, doktoru hapisten kurtaran bir anlaşma ile sonuçlanmıştı.

New York'taki seçkin hastanelerde 20yılı aşkın görev yapan kadın doğum uzmanı, 200 kadını taciz etme suçundanfederal mahkeme tarafından20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

200'den fazla kadın hastaya cinsel istismarda bulunma suçundan yargılanan kadın doğum uzmanı 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

64 yaşındaki Robert Hadden'a verilen bu ceza, yüzlerce eski hastanın doktoru muayeneler sırasında kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine bir ölçüde intikam niteliğinde oldu. Daha önceki bir dava, doktoru hapisten kurtaran bir anlaşma ile sonuçlanmıştı.

Salı günü konuşma şansı verilen Hadden, ellerini katlayarak ayakta durdu ve "söylemek istediğim çok şey var" dedi, ancak avukatları tarafından kısa bir açıklama yapması önerildiği için açıklamasını kısa tuttu. Gözyaşları içinde konuşan Hadden, "neden olduğum tüm acılardan dolayı çok üzgünüm" dedi ve tekrar otururken başını eğdi. Gözlüğünü çıkararak gözlerini sildi.

Son iki gün boyunca yapılan açıklamalarda, Hakim Richard M. Berman, davanın daha önce görülmemiş bir şekilde benzersiz olduğunu ve "korkunç, olağanüstü, ahlaksız cinsel istismar" içerdiğini belirtti. Hadden tarafından taciz edildiğini iddia eden en az 245 kadın olduğunu vurguladı.

Federal dava, daha az sayıda mağduru kapsadı. Hadden, kadınları federal sınırları aşarak cinsel istismarda bulunmak için dört suçtan suçlu bulundu.

Dokuz mağdur, Hadden'in 1980'lerin sonlarında ünlü hastanelerde, Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi ve NewYork-Presbyterian Hastanesi dahil olmak üzere, jinekoloji tedavileri sırasında kendilerini nasıl taciz ettiğini anlattı. Cinsel saldırı kurbanlarının adını genellikle açıklamadığımızı belirtmekte fayda var, ancak bu kadınlar kamuoyuna açıklanmış durumda olanlar.

Muayene sırasında usulsüzlük iddiaları ilk kez 2012 yılında ortaya çıktı. Hadden, kadınların devam ettiği suçlamaların ardından 2014 yılında devlet tarafından suçlanmıştı. Ancak 2016 yılında dönemin Manhattan bölge savcısı Cyrus Vance Jr.'ın bürosu, Hadden'ın iki düşük seviyeli suç ve bir hafif suçla suçlu bulunmasına izin verdi. Bu anlaşma, Hadden'ın tıbbi lisansını iptal etmeyi gerektiriyordu, ancak hapis cezası öngörmüyordu ve onu eyaletin cinsel suçlu kayıtlarından uzak tutuyordu.

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