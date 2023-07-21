Kadın, Uçağın Personelinin Tuvalete Gitmesine İzin Vermemesi Üzerine Uçağın Zeminine İdrarını Yaptı

Bir kadın, uçağın personelinin iki saat boyunca tuvalete gitmesine izin vermediğini iddia ederek uçağın zeminine idrarını yaptı.

Çevrimiçi olarak paylaşılan bir videoda kimliği belirsiz bir kadın, Spirit Airlines'a ait olduğu görünen bir uçağın köşesine çömelmiş, Spirit Airlines'ın siyah ve sarı üniformasını giyen bir uçuş görevlisinin onu filme aldığı sırada idrarını yaptı.

Uçuş görevlilerine bağıran kadının, "tuvalete gitmek istiyorum, iki saat oldu, bana tuvalete gidemeyeceğimi, kapıların kapalı olduğunu söylediniz," söylediği duyuluyor.

Kadını kameraya alan uçuş görevlisi kadına "benim için kameraya merhaba de" diyor, kadın ise uçuş görevlisine "kendini suçla" diyor.

Bu sırada uçuş görevlisi, kadının biraz su içmesi gerektiğini "idrarının iğrenç koktuğunu" söylüyor.

20 saniyelik videonun sonunda, yolcu ayağa kalkıp pantolonunu düzeltiyor ve uzaklaşmaya başlıyor.