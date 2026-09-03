Kafatası İliğinde Beyin Tümörüne Karşı Yeni Savunma Yapısı Keşfedildi - Son Dakika
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Kafatası İliğinde Beyin Tümörüne Karşı Yeni Savunma Yapısı Keşfedildi

Kafatası İliğinde Beyin Tümörüne Karşı Yeni Savunma Yapısı Keşfedildi
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ABD'deki araştırmacılar, kafatası kemiği iliğinde beyne özgü bağışıklık hücrelerini eğiten ve tümörlerle savaşan yeni bir yapı tespit etti. Bu yapı, ölümcül glioblastoma ile mücadelede umut vaat ederken Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların tedavisi için de yeni kapılar aralayabilir.

YENİ bir araştırma, kafatası kemiği iliğinde beyin tümörlerine karşı ilk savunma hattı olarak görev yapan ve daha önce bilinmeyen yeni bir bağışıklık yapısının keşfedildiğini gösterdi.

ABD'deki St. Louis Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, kafatası kemiği iliğinde beyne özgü bağışıklık hücrelerinin eğitildiği ve doğrudan beyin tümörleriyle savaşan yeni bir organ benzeri yapı tespit etti. Bu yapının beyin kanseriyle ilk evrelerde mücadele etmek için bir 'güvenlik merkezi' gibi çalıştığı belirlendi. Yapılan deneylerde, bağışıklık hücrelerinin bu merkezlerde eğitilerek vücudun diğer bölgelerine ihtiyaç duymadan doğrudan beyindeki tehditlere karşı savunmaya geçtiği ortaya kondu.

'BEYİN KANSERİ TEDAVİSİNDE ÇIĞIR AÇABİLİR'

Araştırmacılar, söz konusu yapıların özellikle ölümcül bir beyin tümörü türü olan 'glioblastoma' karşı kritik bir rol oynadığını tespit etti. Kafatası altındaki bu bağışıklık odakları güçlendirilen farelerin tümörlerle çok daha etkili savaştığı ve hayatta kalma sürelerinin önemli ölçüde uzadığı aktarıldı.

Çalışmanın başyazarı Prof. Dr. Jonathan Kipnis, bulgulara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kafatası kemik iliği yalnızca koruyucu bir iskeletten ibaret değil; beyne özel bağışıklık tepkilerinin yönetildiği daha önce bilinmeyen merkezlere ev sahipliği yapıyor. Bu yapıların varlığı, nörolojik hastalıklar ve beyin tümörlerinin tedavisinde tamamen yeni kapılar aralayabilir" ifadelerini kullandı.

'ALZHEIMER VE PARKINSON İÇİN YENİ UMUT'

Uzmanlar, söz konusu yapıların insan kafatasında da bulunduğuna dair güçlü işaretler olduğunu vurguladı. Mevcut bulguların cerrahi müdahaleye gerek kalmadan kafa derisi altına uygulanacak jellerle bağışıklığı güçlendirme potansiyeli taşıdığı kaydedildi.

Keşfin yalnızca kanser değil; Alzheimer, Parkinson ve şizofreni gibi bağışıklık bileşeni barındıran birçok nörolojik hastalığın tedavisinde de yeni protokollerin geliştirilmesine öncülük edebileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Parkinson, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kafatası İliğinde Beyin Tümörüne Karşı Yeni Savunma Yapısı Keşfedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kafatası İliğinde Beyin Tümörüne Karşı Yeni Savunma Yapısı Keşfedildi - Son Dakika
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