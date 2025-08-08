Kamboçya, Trump\'ı Nobel Barış Ödülü\'ne Aday Gösterdi

KAMBOÇYA, Tayland ile yaşanan sınır çatışmalarının sona ermesi için sağlanan ateşkes anlaşmasına katkısı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini bildirdi.

Kamboçya Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in ABD Başkanı Trump'ı Barış Ödülü'ne aday gösteren resmi mektubunu Norveç Nobel Komitesi'ne sunduğu kaydedildi. Mektupta, Manet'in, Trump'ı dünya barışının sağlanmasına yaptığı katkılar nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermekten büyük onur duyduğu aktarıldı.