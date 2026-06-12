Kanada Başbakanı'ndan Türkiye'ye Övgü - Son Dakika
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Kanada Başbakanı'ndan Türkiye'ye Övgü

Kanada Başbakanı\'ndan Türkiye\'ye Övgü
12.06.2026 10:23
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Mark Carney, Türkiye'yi önemli bir NATO müttefiki ve bölgesel güç olarak değerlendirdi.

KANADA Başbakanı Mark Carney, Türkiye'nin inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki ve büyük bir bölgesel güç olduğunu kaydetti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Toronto'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi kilit bir NATO müttefiki ve büyük bir bölgesel güç olarak nitelendiren Carney, "Türkiye inanılmaz derecede önemli stratejik bir ülke, bir NATO müttefiki. Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Kafkaslara ve ötesine uzanan çok büyük bir bölgede; Türkiye bu bölgedeki en önemli stratejik ortaklardan ve güçlerden biri" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki temasların artırılmasına yönelik mesajlar veren Carney, henüz erken aşamada olmalarına rağmen ikili ilişkileri derinleştirdiklerini dile getirdi. Gelecek ay Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi için Türkiye'ye seyahat edeceğini belirten Carney, bu yılın sonlarına doğru ülkeye muhtemelen bir ziyaret daha gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kanada Başbakanı'ndan Türkiye'ye Övgü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Salih Temizer Salih Temizer:
    umarım bu iyi ilişkiler ticari anlamda da bizim vatandaşa yarar sağlar 0 0 Yanıtla
  • İlker Esen İlker Esen:
    işçi maaşları artsın da sonra konuşalım böyle sözler yetmez bize 0 0 Yanıtla
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