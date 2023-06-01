Kanada'da kira tartışması kanlı bitti, ev sahibi yeni nişanlı çifti öldürdü - Son Dakika
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Kanada'da kira tartışması kanlı bitti, ev sahibi yeni nişanlı çifti öldürdü

Kanada'da kira tartışması kanlı bitti, ev sahibi yeni nişanlı çifti öldürdü

01.06.2023 00:17

Kanada'da bir ev sahibi ve kiracılar arasında 'ödenmeyen bir aylık kira' nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Ev sahibi, yeni nişanlı çifti silahla vurarak öldürdü.

Kanada'nın Hamilton kentinde ismi açıklanmayan 57 yaşındaki bir ev sahibi, bir aylık kiralarını ödemedikleri gerekçesiyle kiracıları Carissa MacDonald ve Aaron Stone ile önce bir süre sözlü olarak tartıştı. Tartışmanın alevlenmesi ve seslerin yükselmesiyle cinnet getiren ev sahibi, silahıyla genç çifti vurdu. Olay yerine gelen polislerden kaçan ev sahibi, memurlar tarafından vurularak durduruldu.

BARİKAT KURUP POLİSLERE DİRENDİ

Komşularının sesleri duyarak şikayet etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genç çiftin olay yerinde can verdiğini belirledi. Adı açıklanmayan ev sahibi ise polisler olay yerine geldiğinde teslim olmak yerine önce kaçıp; sonra kendisini korumak için barikat kurdu. Polislerden kaçmak isteyen zanlının çabası memurların ateş etmesi üzerine etkisiz hale getirilmesiyle sona erdi.

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SON DAKİKA: Kanada'da kira tartışması kanlı bitti, ev sahibi yeni nişanlı çifti öldürdü - Son Dakika
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