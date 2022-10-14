Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi

Bilim camiasının ölüm ve ölümden sonrası hakkındaki araştırmaları devam ediyor. Kanada'da bulunan British Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar da ölüme yakın insanların beyinsel işlevlerini ortaya çıkarmak adına bir çalışma gerçekleştirdi.

BİR KADIN HASTA ÜZERİNDE YOĞUNLAŞILDI

Araştırmacılar, seçtikleri hastaların beyin işlevlerini inceledi. Fakat araştırma özel olarak bir kadın üzerinde yoğunlaştırıldı. Ölmek üzere olan kadının beyin fonksiyonlarını incelemeye alan doktorlar, ilginç bulgularla karşılaştı.

TÜM YAKINLARININ DEDİKLERİNİ DUYMUŞ

Doktorlar, araştırma sonucunda ölüm anında en son işlevini yitiren duyu organının kulak olduğunu tespit etti. Bu nedenle de ölüm döşeğindeki yaşlı kadının, yakınları tarafından çıkarılan sesleri algılayabildiği belirlendi.