Bilim camiasının ölüm ve ölümden sonrası hakkındaki araştırmaları devam ediyor. Kanada'da bulunan British Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar da ölüme yakın insanların beyinsel işlevlerini ortaya çıkarmak adına bir çalışma gerçekleştirdi.
Araştırmacılar, seçtikleri hastaların beyin işlevlerini inceledi. Fakat araştırma özel olarak bir kadın üzerinde yoğunlaştırıldı. Ölmek üzere olan kadının beyin fonksiyonlarını incelemeye alan doktorlar, ilginç bulgularla karşılaştı.
Doktorlar, araştırma sonucunda ölüm anında en son işlevini yitiren duyu organının kulak olduğunu tespit etti. Bu nedenle de ölüm döşeğindeki yaşlı kadının, yakınları tarafından çıkarılan sesleri algılayabildiği belirlendi.
Son Dakika › Dünya › Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi - Son Dakika