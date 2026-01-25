Kanada Başbakanı Carney Trump'a meydan okudu - Son Dakika
Dünya

Kanada Başbakanı Carney Trump'a meydan okudu

Kanada Başbakanı Carney Trump'a meydan okudu
25.01.2026 00:17
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik yüzde 100 gümrük vergisi tehdidine, Kanada Başbakanı Mark Carney'den sert yanıt geldi. Carney, ülkesinin ekonomik bağımsızlığından taviz vermeyeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik yüzde 100 gümrük vergisi tehdidine Ottawa'dan sert yanıt geldi. Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin ekonomik bağımsızlığından taviz vermeyeceğini vurguladı.

GERİLİM TIRMANIYOR

Trump'ın Kanada'dan ithal edilen ürünlere yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulanabileceği yönündeki açıklamaları, iki ülke arasındaki ticari gerilimi tırmandırırken, Kanada hükümeti bu tehdide meydan okuyan bir tutum sergiledi.

EKONOMİK BASKIYA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Kameralar karşısına geçen Kanada Başbakanı Mark Carney, halkı yerli üretime destek vermeye çağırarak, ABD'nin baskılarına boyun eğmeyeceklerini ifade etti. Carney, açıklamasında,

"Kanadalı ürünler satın alıyoruz ve Kanadalı ürünler üretiyoruz" sözleriyle ekonomik dayanışma ve milli üretim vurgusu yaptı.

Carney'nin bu çıkışı, Kanada'nın olası bir ticaret savaşına karşı iç pazarı güçlendirme ve yerli üretimi teşvik etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi. Uzmanlar, karşılıklı sert açıklamaların Kuzey Amerika ticaretinde yeni bir gerilim dönemine işaret ettiğini belirtiyor.

