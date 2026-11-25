Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Kanadalı astronot Joshua Kutryk, Dünya'dan yüzlerce kilometre yukarıdayken üçüncü kez baba oldu. Kanada Uzay Ajansı'nın salı günü yaptığı duyuruyu aktaran BBC'nin haberine göre, Kutryk ve eşi Heather Kutryk'in bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Heather Kutryk, eşinin 1 Ekim'deki kalkışından önce Kanada'nın kamu yayıncısı CBC News'e konuşmuş, hamileliğinin "tam olarak planlı olmadığını" ama bunun "harika bir şey" olduğunu söylemişti. "O kadar da stresli değilim. Çevremizde çok iyi bir topluluk var, hem Kanada Uzay Ajansı hem NASA beni destekliyor. Altı ay, bence iyi olacağız" demişti.

TARİHTE BUNU YAŞAYAN DÖRDÜNCÜ ASTRONOT

İlk uzay görevinde olan Joshua Kutryk, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken çocuğunun doğumunu kaçıran tarihteki dördüncü astronot oldu. Çiftin beş ve yedi yaşlarında iki çocuğu daha var.

Çift, ajansın paylaştığı açıklamada "Aramızdaki mesafeye rağmen, hayatımıza katılan yeni küçük yıldızımızı karşılarken kendimizi birbirimize inanılmaz bağlı hissediyoruz" dedi. Açıklamada "Büyüyen ailemizle gurur duyuyoruz ve beş kişilik küçük ekibimizin yeniden bir araya geleceği günü bekliyoruz" ifadesi de yer aldı.

SAVAŞ PİLOTLUĞUNDAN UZAY İSTASYONUNA

Alberta eyaletindeki Fort Saskatchewan'dan olan Kutryk, astronot olmadan önce Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu ve albaydı. Kanada Uzay Ajansı'na 2017'de seçildi. Ekimde başlayan altı aylık görev, NASA'nın SpaceX Crew-13 uçuşu kapsamında yürütülüyor; Kutryk ekibe seçilen tek Kanadalı.

Dört kişilik ekipte ABD'li astronotlar Luke Delaney ve Jessica Watkins ile Rus kozmonot Sergey Teteryatnikov da bulunuyor. Ekip istasyonda bilimsel deneyler yapıyor ve yeni teknolojileri test ediyor.

"FEDAKÂRLIK VE RİSK, AMA KAMU HİZMETİ İÇİN"

Çift, uzay uçuşunun Joshua Kutryk için bir "çocukluk hayalinin" gerçekleşmesi olduğunu belirtti: "Çocuklarımıza büyük hayallerin peşinden gitmeye değdiğini, çalışmanın ve kararlılığın önemli olduğunu göstermeyi umuyoruz."

Kutryk ise CBS News'e verdiği ayrı bir röportajda, yeni doğan çocuğunun babasının görevine "biraz fedakârlık yapmak, biraz risk almak, ama bunu kamu hizmeti ve Kanada adına yapmak" olarak bakmasını umduğunu söyledi.

Kaynak: BBC