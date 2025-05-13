FİLİPİNLER'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 02.55'te faaliyete geçtiğini bildirdi. Açıklamada, patlamanın 5 dakika sürdüğü ve patlama sırasında yanardağdan 3 kilometre yüksekliğe kül püskürdüğü belirtildi. Patlama sonrası bölgeden 3'üncü seviye alarm durumunun devam ettiği ifade edildi. Yetkililer, kaya parçaları ve kül yağışı gibi tehlikelere karşı uyarıda bulunarak, "Kül yağışına maruz kalan kişiler gerekli tüm önlemleri almalı ve kül solumayı önlemek için koruyucu maske veya ıslak bez kullanmalıdır" denildi. Açıklamada ayrıca, "Sivil havacılık yetkilileri de pilotlara yanardağın zirvesine yakın uçmaktan kaçınmalarını tavsiye etmelidir, zira ani bir patlamadan kaynaklanan küller uçaklar için tehlikeli olabilir" ifadeleri kullanıldı.