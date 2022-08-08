Haiti kaynıyor! Eski senatör ve yeğeni yakılarak katledildi - Son Dakika
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Haiti kaynıyor! Eski senatör ve yeğeni yakılarak katledildi

08.08.2022 04:01

Karayip ülkesi Haiti'de, eski senatör ve yeğeni araç içinde yakılarak öldürüldü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada cinayetin bölgeyi kontrol etmeye çalışan bir kartel tarafından işlenmiş olma ihtimalinin olduğu ifade edildi. Ülkeyi saran şiddet dalgası, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce öldürülmesinin yıl dönümünden bir gün sonra başladı.

Haiti basınında çıkan haberlere göre, başkent Port-au- Prince yakınlarındaki Laboule Mahallesi'nde eski senatör ile yeğeninin yanmış cesedi bulundu.

KARTEL CİNAYETİ OLMA İHTİMALİ BULUNUYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, senatör ve yeğeninin araçta yakılara öldürüldüğünü belirledi. Cinayetlerin bölgeyi kontrol etmeye çalışan bir çete tarafından işlendiği değerlendiriliyor.

ÇATIŞMALARDA 21 KİŞİ ÖLDÜ

Haiti'de, en son 24 Temmuz'da çeteler arasında yaşanılan silahlı çatışma sonucu, 21 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede devam eden şiddet dalgası, Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce öldürülmesinin yıl dönümünden bir gün sonra başladı. Moise öldürüldüğünden beri çeteler, ülkede alan kontrolü için mücadele ediyor.

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Kaynak: AA

Tragger, Prince, Haiti, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Haiti kaynıyor! Eski senatör ve yeğeni yakılarak katledildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haiti kaynıyor! Eski senatör ve yeğeni yakılarak katledildi - Son Dakika
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