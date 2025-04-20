Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri - Son Dakika
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Dünya

Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da İsrail ordusunu pusuya düşürdüklerini açıkladı. Kassam Tugayları, saldırıya ilişkin görüntüleri de paylaştı.

20.04.2025 19:52
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da İsrail ordusunu pusuya düşürdüklerini, askerlerden ölenler ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Kassam'a bağlı silahlı unsurların, cumartesi günü, Beyt Hanun'un doğusunda İsrail askerlerine karşı "Kılıç Kırma Pususu" adı verilen bir operasyon gerçekleştirdiği ifade edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Pusuya düşen İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananlar olduğu aktarıldı. Gazze Tümeni'ne bağlı muharebe istihbarat taburu komutasındaki bir "Storm" tipi askeri cipin hedef alındığı pusuda, zırh delici bir füzenin kullanıldığı belirtildi.

Yaralıları kurtarmak için bölgeye gelen İsrail destek kuvvetinin anında "Telfeziyye 3" tipi bir anti-personel patlayıcıyla hedef alındığı, bu saldırıda da ölenler ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

ROKET VE HAVAN TOPLARIYLA VURULDU

Bölgede yeni kurulmuş bir İsrail askeri mevzisinin de "4 RPG" roketi ve havan toplarıyla hedef alındığı belirtildi.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Öte yandan Kassam Tugayı saldırıya ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
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Son Dakika Dünya Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Recep Şehitoğlu:
    Tebrikler İslamın mücahitleri RABBİM sizlere güç kuvvet versin inşallah 25 0 Yanıtla
  • Selami Gelekli:
    Rabbim Ümmeti Muhammede ve Kassam Tugaylarına kuvvet versin inşAllah 23 0 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    büyük israil öttürüyor hikaye anlatmayın 0 3 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    Gazanız mübarek olsun korkusuz cengaverler. İslam sancağının Şerefli Mücahidleri 0 0 Yanıtla
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