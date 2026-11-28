Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisi sürecini kendi ağzından anlattığı "Heal" (İyileş) adlı belgeselde ölümle yüzleştiği günleri ilk kez bu kadar açık anlattı. BBC'nin haberine göre 30 dakikalık film, bir kraliyet belgeselinde daha önce görülmemiş duygusal bir dille hazırlandı.

Belgeselde konuşan Prenses Catherine, "Kendi kırılganlıklarınla yüzleşmek zorunda kaldığında, kendi ölümlülüğünle karşılaştığında hayatın sonsuz olmadığını kabul etmen gerekiyor. O anlarda evet, bir değişim oluyor" dedi. Kanserin bedeni değiştirdiğini ama asıl dönüşümün çok daha derinde yaşandığını söyledi.

ÜÇ ZİRVEYE TEK GÜNDE TIRMANDI

Film, Kate'in İngiltere, Galler ve İskoçya'nın en yüksek dağlarına tek günde tırmandığı "Üç Zirve" yürüyüşünü izliyor. Tırmanış, tedavi sürecindeki zorlukların, dayanıklılığın ve başkalarından gelen desteğin bir simgesi olarak kullanılıyor.

Yolculuk sırasında kardeşi James ile şakalaştığı neşeli anlar da kameraya yansıdı. Prenses, hastane koğuşlarında diğer kanser hastalarıyla da bir araya gelip onların umutlarını ve korkularını dinliyor.

ÇOCUKLARINDAN ZİRVEDE SESLİ MESAJ

Belgeselin en duygusal anlarından biri zirvelerden birinde yaşanıyor. Kate'e burada çocukları George, Charlotte ve Louis'den sevgi dolu sesli mesajlar geliyor. Ardından Prens William ve çocuklarla sarılıp öpüştükleri, gözyaşlarının silindiği görüntüler yer alıyor. Kraliyet çocuklarının sesinin bu kadar çok duyulduğu ilk yapım olduğu belirtiliyor.

Filmde Kate'in kanserinin türü ve tedavisinin ayrıntıları ise yer almıyor.

GELİRİ HASTANEYE BAĞIŞLANACAK

Özel gösterimde konuşan Kate, belgeselin her yıl "kimsenin duymak istemediği sözleri" duyan yüz binlerce insanın paylaştığı korkuyu, kaygıyı ve belirsizliği yansıttığını söyledi. Belgeselin geliri, tedavi gördüğü hastanenin bağlı olduğu Royal Marsden Kanser Vakfı'na aktarılacak.

Heal, 29 Kasım'da İngiltere'de BBC One'da yayımlanacak. Film 30 Kasım'da ABD'de, 1 Aralık'ta Avustralya'da ve 7 Aralık'ta Kanada'da da ekrana gelecek.

Kaynak: BBC