Kayıp ABD Vatandaşı Travis Pete Timmerman Şam\'da Bulundu

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SURİYE'de kaybolan ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, başkent Şam'da bulundu.

Haziran ayından bu yana kendisinden haber alınmayan ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, bugün Şam'ın güneyinde bir köyde bulundu. Yetkililerden yapılan açıklamada, 2 hazirandan bu yana kayıp olan Timmerman, en son 28 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Uluslararası Baptist Kilisesi'nde görüldü. Hac ibadeti için ABD'den yola çıkan Timmerman'ın, martta Avrupa'ya, mayısta Lübnan'ın Zahle kentine ve sonrasında Suriye'ye gittiği ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Timmerman'ın bitkin olduğu kaydedildi.