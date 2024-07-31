Kazakistan Büyükelçisi Türk Vatandaşlarını Dünya Göçebe Oyunları'na Davet Ediyor - Son Dakika
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Kazakistan Büyükelçisi Türk Vatandaşlarını Dünya Göçebe Oyunları'na Davet Ediyor

Kazakistan Büyükelçisi Türk Vatandaşlarını Dünya Göçebe Oyunları\'na Davet Ediyor

Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, ülkesinin organize ettiği Dünya Göçebe Oyunları'na tüm Türk vatandaşlarını davet ederek, Astana'da düzenlenecek olan etkinliğin göçebe halkların kültür ve tarihlerini göstermek, öğretmek ve kardeşlik duygusuyla kutlamak için bir fırsat olduğunu belirtti. Oyunlara 100'e yakın ülkeden 2 bin 500'ün üzerinde katılımcı bekleniyor ve at yarışları, geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları yarışmaları gibi birçok alanda yarışmalar düzenlenecek.

31.07.2024 09:35
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KAZAKİSTAN Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, ülkesinin organize ettiği Dünya Göçebe Oyunları'na tüm Türk vatandaşlarını davet ederek, " Astana, göçebe atalarımızın ruhuyla canlanacak. Etkinlik, canlı başkentimizi hareketli bir kültür, rekabet ve dostluk arenasına dönüştürecek. Bu büyük etkinliği kutlamak için özellikle dost ve kardeş Türkiye halkını, bize katılmaya yürekten davet etmekten büyük heyecan duyuyorum" dedi.

Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, yazılı açıklama ile bir milletin kimliğinin şekillenmesinde ve geleceğinin belirlenmesinde kültürel mirasın korunmasının çok önemli olduğunu belirtti. Sapiyev, ülkesinin organize ettiği Dünya Göçebe Oyunları'na tüm Türk vatandaşlarını davet ederek, " Orta Asya'da, bölgenin milattan önce 3 bin yıla kadar uzanan zengin ve çeşitli tarihi göz önüne alındığında, olimpiyatlar dünya için ne kadar önemliyse, bizim için de bu oyunların önemi büyüktür. Oyunlar, dünyaya göçebe halkların kültür ve tarihlerini göstermek, öğretmek ve kardeşlik duygusuyla kutlamak için bir fırsattır. Bu vesile ile Astana, göçebe atalarımızın ruhuyla canlanacak. Bu etkinlik, canlı başkentimizi hareketli bir kültür, rekabet ve dostluk arenasına dönüştürecek. Bu büyük etkinliği kutlamak için özellikle dost ve kardeş Türkiye halkını, bize katılmaya yürekten davet etmekten büyük heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

2 BİN 500'ÜN ÜZERİNDE KATILIMCI BEKLENİYOR

İlki 2014 yılında Kazakistan'da düzenlenen 'Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, bu yıl başkent Astana'da 8 Eylül'de yapılacak açılış etkinlikleriyle başlayacak, 13 Eylül'de sona erecek. Oyunlara 100'e yakın ülkeden 2 bin 500'ün üzerinde katılımcı bekleniyor. Göçebe oyunlarında sporcular; at yarışları, geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları yarışmaları, ulusal kuş avcılığı ve halk oyunları da dahil olmak üzere 21 alanda yarışacak.

Kökpar oyununda; at sırtındaki ekipler, olağanüstü beceri, güç ve strateji sergileyerek bir keçi karkasının kontrolü için yarışacak. Bu spor, oyunlarda yer alan diğer pek çok sporla atların Kazak kültüründeki önemli rolünü vurguluyor. Kökpar'ın yanı sıra okçuluk, güreş ve kartal avcılığı gibi geleneksel sporlar da oyunlarda yer alacak.

ETNOKÖY KURULACAK

Göçebe oyunlarında sporun yanı sıra Kazakistan'ın geleneksel yemek ve yaşam kültürlerinin sergilendiği bir Etnoköy de kurulacak. Burada ziyaretçiler, zanaatkarların ilgi çekici ustalık sınıfları aracılığıyla sırlarını paylaşacakları Kazak ürünleri sergilenecek. Oyunlarda şairler de yarışacak. Kazak halk şair ve şarkıcılarına 'Akın' deniliyor. Bu oyunların kültürel alanda öne çıkanlardan biri de akınların geleneksel müzik yarışması olan Aitys. Usta ve acemi akınlar şiirleriyle atışarak yarışacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kazakistan Büyükelçisi Türk Vatandaşlarını Dünya Göçebe Oyunları'na Davet Ediyor - Son Dakika

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